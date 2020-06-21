«В 2016 году во время Апрельских боев армяне понесли в 10 раз больше потерь, чем мы».
Об этом сказал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в интервью телеканалу CBC.
«В 2016 году во время Апрельских боев армяне понесли в 10 раз больше потерь, чем мы».
Об этом сказал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в интервью телеканалу CBC.
Дата: 2020/06/21 23:41
Раздел: Азербайджан, Армия
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