В Швейцарии человек забыл в поезде три килограмма золота. Теперь его ищут местные власти, чтобы вернуть драгоценность. Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел в октябре 2019 года. Золото, стоимость которого составила $191 000 нашли в поезде

У владельца есть пять лет, чтобы предъявить свои права на золото в прокуратуру Люцерна. Непонятно, как власти будут проверять законность претензий на утерянное золото.

Информацию обнародовали после того, как попытки отследить владельца оказались безуспешными.

Minval.az