Состояние артиста Бахрама Багирзаде стабильное, но и улучшения не наблюдается.

Об этом в беседе с АПА сказала супруга заслуженного артиста Шахла Багирзаде.

Она отметила, что вопрос трансплантации легких не рассматривается.

«Мехрибан ханум лично взяла этот вопрос под контроль. Состояние сейчас стабильное, мы просто молимся, чтобы он поправился».

Заслуженный артист Бахрам Багирзаде 13 июня 2020 года был переведен в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя из больницы, где он ранее лечился от коронавирусной инфекции.

Minval.az