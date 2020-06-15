В Азербайджане еще один медик заразился коронавирусом. 27-летний врач из Центральной больницы нефтяников Ниджат Азимли обратился в своем «Фейсбуке» к азербайджанцам.

«Среди заразившихся 387 человек есть и я. С легкими все очень плохо. Учитывая любой возможный исход, хочу попросить людей — пожалуйста, верьте нам! Не говорите людям, что вируса нет, не вводите их в заблуждение. Будьте солидарны с врачами. Не забывайте, что мы рискуем своей жизнью. Надеюсь, скоро увидимся», — написал Азимли.

14 июня в Азербайджане было выявлено 387 новых случаев заражения коронавирусом. Этот показатель является самым крупным за сутки с начала пандемии в стране.

Minval.az