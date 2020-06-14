Вода в бассейне не представляет опасность для человека из-за использования специальных дезинфицирующих средств при обработке, заявил специалист по биологической защите, доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Георгий Фролов телеканалу «Звезда».

«В такой среде вирус присутствовать не будет», — пояснил эксперт

Также Фролов порекомендовал принимать до и после бассейна душ с мылом, чтобы исключить возможность заражения коронавирусом. По его словам, если вирус и попадет на тело, то в душе он смоется.

«Необходимо мыть лицо и руки с шампунем перед плаваньем и соблюдать социальную дистанцию», — отметил эксперт.

Minval.az