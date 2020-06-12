В дни ужесточенного карантина люди, нуждающиеся в диализе, смогут обратиться в колл-центр 108 «Службы ASAN» для посещения соответствующего медучреждения. Волонтеры ASAN обеспечат транспортировку этих лиц в соответствующие медучреждения и их возвращение специальными транспортными средствами.

Об этом заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Ульви Мехтиев на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

Помимо этого, граждане, у которых в эти дни возникнет необходимость в получении коммунальных услуг, а также в других неотложных случаях, смогут обратиться в колл-центр 108 для координации с соответствующей службой.

Minval.az