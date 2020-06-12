Строительство завода по производству вакцин, в том числе против коронавируса, началось в Жамбылской области Казахстана. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства республики, передает ТАСС.

«В Жамбылской области премьер-министр Аскар Мамин дал старт строительству биофармацевтического завода по производству вакцин при Научно-исследовательском институте [НИИ] проблем биологической безопасности комитета наук министерства образования и науки в поселке Гвардейский Кордайского района. Завод будет выпускать иммунобиологические лекарственные препараты по международному стандарту надлежащей производственной практики, в том числе вакцину против коронавирусной инфекции. В настоящее время кандидатная вакцина казахстанского НИИ против COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание) включена в список ВОЗ и успешно проходит доклинические испытания», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, завершить строительные работы планируется в декабре 2020 года, а затем ежегодно производить до 60 млн доз биофармацевтических препаратов, в том числе вакцины против пандемического гриппа, туберкулеза и бруцеллеза.

К настоящему времени НИИ на базе пяти лабораторий произведено 67 видов отечественных вакцин. В этом году разрабатываются вакцины против ящура и четыре вакцины против COVID-19. НИИ включен в реестр Таможенного союза как поставщик вакцин за рубеж, а также входит в группу производителей вакцин государств — членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса продлился в Казахстане с 16 марта по 11 апреля, однако карантинные меры в различных регионах республики по-прежнему сохраняются.

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