Беспрецедентное крушение рынка нефти — с 40 до минус 40 долларов за баррель, поставившее на грань выживания сырьевые экономики и обанкротившее тысячи спекулянтов по всему миру, оказалось «золотой жилой» для трейдеров Goldman Sachs, которым удалось показать один из лучших результатов на фьючерсном рынке за последние 10 лет.

За январь-май подразделение банка по торговле сырьевыми активами заработало 1 млрд долларов, большую часть из которых принесли ставки на коллапс нефтяных котировок, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией (перевод — finanz.ru).

Успехом Goldman обязан возглавляющему сырьевой трейдинг в Сингапуре Цзинь Сяо и работающему в Лондоне Энтони Дэуэллу. Первый еще в начале года занимал позиции в нефти и связанных активах, рассчитывая на экономический кризис из-за пандемии коронавируса, которая на тот момент уже бушевала Азии.

Дэуэлл, в свою очередь, делал ставки на обвал фьючерсов на американскую нефть WTI в апреле из-за нехватки места в хранилищах, которые стремительно заполнялись на фоне резкого сокращения спроса.

Короткие позиции в нефти окупились с лихвой, когда 20 апреля котировки в Нью-Йорке ушли в отрицательную зону, а розничные инвесторы биржевых фондов, не готовые к ценам ниже нуля, массово сбрасывали контракты, купленные, как им казалось, за бесценок.

Первым отрицательные цены на нефть предсказал японский банк Mizuho: 18 марта в обзоре аналитики банка предупредили, что в считанные недели «черное золото» будет негде хранить, что вынудить производителей приплачивать покупателям, чтобы избавиться от сырья и не замораживать скважины.

Goldman присоединился к этому прогнозу 30 марта, отмечая, что в зоне наибольшего риска сорта нефти, добываемой далеко от морских портов, где излишки можно залить в танкеры, поставив их на якорь у побережья. «С учетом издержек на закрытие скважин, производитель может быть готов заплатить кому-либо, чтобы избавиться от барреля, провоцируя отрицательные цены в «запертых» регионах», — писали аналитики банка.

В конце апреля Goldman оставался верен апокалиптическому настрою, ожидая повторения цен ниже нуля и переполнения всех доступных хранилищ «за несколько недель». 12 мая аналитики банка отказались от этих прогнозов и заявили, что худшая стадия цикла фактически завершена.

Minval.az