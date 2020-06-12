В Армении кризис, и в этом виновато и правительство, и народ, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на внеочередном заседании парламента, в ходе которого обсуждалось решение о продлении режима ЧП в стране.

«В Армении кризис, и это необходимо зафиксировать. В этом виноваты мы все. Когда я говорю мы, я имею в виду и правительство, и народ. Мы все не соблюдали противоэпидемические правила должным образом. Я и сам виноват, о чем свидетельствует тот факт, что заразился коронавирусом», — заявил премьер.

«Если бы правила соблюдались должным образом, у нас бы уменьшилось число инфицированных. 3 июня ношение маски мы сделали обязательным. Сегодня 12 июня, и у нас стабильное количество зараженных — как минимум 500 человек каждый день. Цифры не только не уменьшаются, но и продолжают расти», — подчеркнул премьер.

Премьер-министр предложил зафиксировать сегодняшнее решение о продлении режима ЧП как нулевую точку и настоятельно порекомендовал каждому гражданину взять на себя обязательство отныне соблюдать все правила строгим образом.

По состоянию на 12 июня, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 15 281. Вылечились 5639 человек, продолжают лечение 9298 пациентов. Общей сложностью было сделано 77686 тестов. От осложнений коронавируса в Армении скончались 258 человек.

Ранее сообщалось, что Армения попросила о помощи врачей со всего мира.

Minval.az