Десять специалистов из Франции прибудут специальным рейсом в Армению для участия в борьбе с новым типом коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Об этом сообщил в беседе с журналистами министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

Литва и Грузия уже заявили о намерении командировать в Армению медиков, отметил он.

Армения также примет и группу врачей из России в составе 50 человек. Российские специалисты проработают в нашей стране несколько недель. В настоящее время ведутся переговоры с Европейским офисом ВОЗ. В частности, обсуждается вопрос о прибытии в Армению, врачей, имеющих опыт работы в режиме ЧП. По всей видимости, это будут специалисты из Польши или Израиля.

«Но окончательного решения пока нет, по срокам их приезда – тоже», – сказал Торосян.

Minval.az