Пилотируемый космический корабль «Союз МС» подешевеет из-за конкуренции с американскими космическими кораблями, говорится в ежеквартальном отчете Ракетно-космической корпорации «Энергия».

«После первоначального периода демонстрации надежности новых американских кораблей рыночные цены на полеты, скорее всего, начнут снижаться из-за растущей конкуренции, что может привести к расширению рынка пилотируемых полетов», — утверждается в документе.

Там же говорится, что на внутрироссийском рынке у «Союз МС» нет конкурентов, а одним из рисков для корпорации называется «появление на рынке запуска и производства автоматических космических аппаратов новых мировых игроков в странах с высокими экономическими темпами развития — таких, как Китай, Индия, Япония».

В мае состоялся первый пуск космического корабля Crew Dragon с экипажем американской компании Spacex к Международной космической станции (МКС), который стал первый пилотируемым, проведенным НАСА, начиная с июля 2011 года.

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