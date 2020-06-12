Эксперты стран Южного Кавказа обсуждают новую «оружейную сенсацию» — Азербайджан в скором времени получит турецкие ударные беспилотники Bayraktar и Anka. Как напоминают они, еще в феврале, во время визита в Азербайджан президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, между Баку и Анкарой было подписано военно-финансовое соглашение, предусматривающее закупку оборонной продукции турецкого ВПК на внушительную сумму в 200 млн турецких лир (почти $30 млн). 31 мая его одобрил парламент Азербайджана. И как уверены эксперты, на его основе в Азербайджан, скорее всего, будут поставлены и турецкие ударные БПЛА.

Строго говоря, сам факт тесного военного сотрудничества Баку и Анкары уже давно не новость и не сенсация. Как и то, что у Турции существует развитый и высокотехнологичный военно-промышленный комплекс, включающий такие фирмы, как ASELSAN, Turkish Aerospace Industries, Havelsan, Roketsan, TUBITAK, Baykar, Tusas и FNSS Defense Systems. В экспортной «линейке» турецких оружейников — не только БПЛА, такие, как Bayraktar и TAI Anka, но и бронированные машины, танки, например, ALTAY, артиллерийские орудия, ракеты и корабли. Азербайджан уже приобретал у Турции и РСЗО, и бронеавтомобили, и знаменитые крылатые ракеты SOM, наделавшие изрядный шум в экспертном сообществе. Наконец, слова «ударные беспилотники» и «Карабах» в одном предложении тоже оказываются не впервые. Если быть точными, Азербайджан уже применял в условиях реального боя ударные БПЛА — в апреле 2016 года. Тогда это были израильские дроны-«камикадзе» Harop, которые вызвали у армянского воинства настоящий шок. Иреван, убаюканный речами своих лидеров в стиле «у Армении армия, а у Азербайджана вооруженные формирования», был совершенно не готов к тому, что реально происходило на поле боя.

Но тем не менее перспектива появления в азербайджанском небе турецких ударных БПЛА Bayraktar и Anka уже произвела в экспертном сообществе эффект разорвавшейся бомбы. Вряд ли стоит напоминать, что «работа» ударных «Байрактаров» в Сирии и Ливии, где они «разносили» распиаренные до невозможности российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», в последние недели и месяцы находилась в центре внимания экспертов. Такого успеха от турецкой армии и турецкого ВПК мировое экспертное сообщество не ожидало. Применение в боевых условиях «роя» беспилотников, что до сих пор удавалось только израильтянам, уничтожение с воздуха российских «Панцирей», которые вообще-то противовоздушная система — все это уже по горячим следам заставило серьезно переоценить военно-технический потенциал Анкары. И если учесть, что Армения вооружена в основном российским оружием, да еще и к тому же не самых современных марок, эти реалии в Карабахе получили понятное «прочтение». Можно, конечно, выстреливать ироничные комментарии, что, дескать, беспилотники не могут сыграть роль этакого «чудо-оружия», но на общем фоне военно-технического отставания Армении от Азербайджана еще и появление над линией фронта «Байрактаров» и «Анка» — это серьезный «сдвиг». И самое главное, экспертное сообщество заговорило о турецких ударных беспилотниках в карабахском небе в то время, как ситуация в регионе меняется буквально на глазах. Армянские эксперты перепуганным тоном констатируют: Азербайджан проводит на линии фронта инженерные работы, укрепляет (добавим от себя — и еще «сдвигает», как это было на Нахчыванском и Газахском направлениях), свои позиции, и когда прозвучит команда «огонь из всех видов оружия» — армянским агрессорам мало не покажется. Азербайджанские военные напоминают, что держат под огневым контролем все дороги, связывающие Армению с оккупированным Карабахом, и могут наносить удары на всю глубину обороны. Есть от чего перепугаться. Наконец, все это сопровождается еще и градом дипломатических «оплеух», которые, как бы это помягче и повежливее, не дают Армении поводов надеяться, что в случае военного разгрома она включит свою «слезливую дипломатию» и переведет войну на аутсорсинг — Иреван оказывается во все более плотной международной изоляции. Последние новости из Европарламента, которые уже и иреванский болтающий класс признал позором и провалом — наглядное тому подтверждение.

Но самое главное, дело не в «байрактарах» как таковых. Здесь нелишне вспомнить, что, вопреки обывательским представлениям, как правило, новое оружие создается под уже известный патрон, а не наоборот. И точно так же чаще всего военно-финансовое соглашение заключается под конкретные образцы оружия, а не по принципу «вот вам деньги, и давайте думать, на что мы их потратим». И если соглашение было подписано в Баку 24 февраля, во время визита Эрдогана, это значит, что «Байрактарами» и «Анками» Азербайджан заинтересовался еще до того, как эти беспилотники стали главной военно-технической сенсацией военных действий Турции в Сирии, а затем в Ливии. Что уже как минимум дает информацию к размышлению и о степени доверия между Баку и Анкарой, и об уровне координации действий в сфере военного сотрудничества.

И это тоже информация к размышлению, каков сегодня в регионе реальный расклад сил. И с кем в случае «горячего сценария» придется иметь дело Армении.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az