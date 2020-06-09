Один из двух братьев, арестованных за бросание предметов в сотрудников полиции, освобожден.

Об этом адвокат Джавад Джавадов написал на своей странице в Facebook, передает АПА.

Он отметил, что Керим Сулейманов освобожден в связи с состоянием здоровья и уже находится дома. Напомним, согласно решению Ясамальского районного суда он был арестован на 15 суток.

С.Сулейманов был задержан вместе со своим братом Эльмиром Сулеймановым во время операции, проведенной полицией вчера в Ясамальском районе столицы.

Оба брата были арестованы в административном порядке.

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