Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от силового блока страны обеспечить стабильность в стране накануне президентских выборов.

«Демократия демократией, но беспредела быть не должно. И не будет», — заявил Лукашенко на совещании с силовым блоком во вторник в Минске. Президента цитирует госагентство БелТА.

«Вы видели в Соединенных Штатах, Западной Европе, как супердемократичные государства обошлись с протестующими. Главная задача государственных органов системы обеспечения национальной безопасности — сохранить стабильность в стране, обеспечить законность и правопорядок. То, что от вас требуют Конституция и закон», — добавил президент.

Как сообщалось, выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа. В настоящее время инициативные группы 14 претендентов продолжают собирать подписи в поддержку выдвижения их кандидатами в президенты.

Minval.az