Министерство иностранных дел Азербайджана обратилось в Службу государственной безопасности в связи с очернительной кампанией против внешнеполитического ведомства страны.

Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Лейла Абдуллаева.

Ранее проживающий в Европе журналист-исследователь Джаваншир Гасанли в своем «Фейсбуке» утверждал, что сын главы МИД Эмин Мамедъяров приобрел квартиру в Нью-Йорке за 2 млн. долларов.

«Я, как официальный представитель МИД, не комментирую личные вопросы, и заявляла об этом ранее. Но в последние дни против Министерства иностранных дел преднамеренно проводится кампания лжи и клеветы.

Для расследования этой кампании и принятия соответствующих мер сделано официальное обращение в Службу государственной безопасности.

Честь и достоинство граждан в нашей стране защищены Конституцией и другими законодательными актами. Ни в коем случае свобода мысли не дает право пятнать честь и достоинство граждан. Те, кто путем вмешательства в личную жизнь распространяют информацию оскорбительного и клеветнического характера, привлекаются к ответственности.

Задачи Министерства иностранных дел имеют стратегическое значение, и намеренное распространение лживой и предвзятой информации об этом важном государственном органе, помимо серьезной угрозы национальным интересам государства, наносит ущерб международному авторитету независимой республики.

По этой причине считаем необходимым расследование очернительной кампании и принятие соответствующих мер в соответствии с законодательством Азербайджана», – говорится в комментарии Абдуллаевой.

Minval.az