Продолжается следствие по уголовному делу, возбужденному 6 мая 2013 года в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре в связи с преступными действиями группы должностных лиц Центра социальной защиты населения (ЦСЗН) Агдашского района.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, следствием было установлено, что экс-заведующий отделом ЦСЗН Агдашского района Вахид Сейфалов, вступив в сговор с бывшим заведующим сектора бухгалтерского учета Мушфигом Бахышовым, бывшими начальниками отделов Агдашского районного филиала ООО «Азерпочт» Адилем Гасановым и Есланом Лятифовым, на основании фиктивных справок о местожительстве и образовании, составленных бывшим представителем главы Исполнительной власти Агдашского района по административно-территориальному округу города Агдаш Муштагимом Мамедовым и бывшим главным бухгалтером профессионально-технической школы района Яшаром Гасановым, с 1 января 2006 года по 10 июня 2007 года от имени лиц, не проживающих на территориях, находящихся в пределах полномочий ЦСЗН, вымышленных лиц, а также лиц, которые проживали там, без их ведома, путем изготовления персональных платежных карт и принятия решений на основании фиктивных обращений о назначении социальных пособий открыли различные фиктивные дела о социальных пособиях и присвоили денежные средства по этим пособиям.

Расследование по уголовному делу об обвинении этих должностных лиц по соответствующим статьям Уголовного Кодекса завершено и направлено на рассмотрение в Шекинский суд по тяжким преступлениям, в отношении обвиняемых суд вынес соответствующие приговоры.

В связи с неустановлением в ходе следствия другого должностного лица, выступавшего в качестве соисполнителя с указанными должностными лицами при совершении преступлений, из материалов данного уголовного дела 23 мая 2017 года в отдельное производство было выделено новое уголовное дело, производство по которому возобновлено 20 мая 2020 года.

Следствие установило, что консультант сектора адресной социальной помощи и социальных пособий Махузар Мусаева совместно с вышеуказанными лицами в результате совершенных преступных деяний с 1 января 2006 года по 10 июня 2007 года, злоупотребив служебными полномочиями, присвоила 1 млн 930 тыс. манатов, разделив эту сумму между членами преступной группировки.

М.Мусаевой предъявлено обвинение по статьям 179.3.2 (присвоение или растрата) и 313 (служебный подлог).

Следствие продолжается.

Minval.az