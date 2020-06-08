Командующим армянскими оккупационными войсками в Карабахе назначен генерал-майор Джалал Арутюнян. Об этом сообщили армянские СМИ.
Командующим армянскими оккупационными войсками в Карабахе назначен генерал-майор Джалал Арутюнян. Об этом сообщили армянские СМИ.
Дата: 2020/06/08 16:54
Раздел: Новость
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