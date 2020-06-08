Четыре новых подвижных состава, которые ЗАО «Бакинский метрополитен» закупило у «Метровагонмаш» АО «Трансмашхолдинг» после тестовой проверки будут введены в эксплуатацию, сказал Trend глава пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов.

По его словам, поезда находятся в депо метрополитена.

«Это четыре подвижных состава общим числом в 20 вагонов. Они отвечают современным стандартам, и в ближайшее время будут пущены на линии после прохождения тестов. Новые поезда заменят эксплуатируемые старые подвижные составы, а также те, срок годности которых истекает. Примерно через 1-1,5 месяца новые поезда будут переданы в пользование, то есть, по мере истечения срока эксплуатации старых подвижных составов они будут заменены на новые», — сказал Мамедов.

В настоящее время Бакинский метрополитен запустил 11 новых подвижных составов из 55 вагонов. После того, как в эксплуатацию будут введены новые подвижные составы, в бакинском метро пассажиров будут обслуживать 15 новых и современных подвижных составов из 75 вагонов.

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