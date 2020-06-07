В Отдельной общевойсковой армии молодые солдаты дали клятву на верность Родине.

Как сообщает МО АР, после исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики на церемонии новобранцы приняли военную присягу.

Выступившие на церемонии поздравили новобранцев. Молодые солдаты обещали быть верными своей Родине.

После выступлений генерал-майор Теймур Эйюбов передал личному составу поздравления командующего Отдельной общевойсковой армией генерал-лейтенанта Керема Мустафаева. Было отмечено, что для того, чтобы быть профессиональным защитником Родины, каждый солдат должен сознательно выполнять требования военной присяги, быть дисциплинированным, честным и храбрым, тщательно изучать вверенные ему оружие и технику и достойно выполнять свой военный долг перед Родиной.

Церемония завершилась прохождением личным составом торжественным маршем.

Minval.az