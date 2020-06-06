Не исключено, что североатлантический альянс НАТО может предпринять провокационные действия во время проведения парада Победы 24 июня. Об этом в интервью ТАСС рассказал замглавы МИД России Александр Грушко.

По его данным, альянс планировал пик военной активности к 9 мая, поэтому подобная ситуация может наблюдаться и в июне.

«Хотелось бы надеяться на то, что здравый смысл возобладает, но полной уверенности быть не может», — отметил Грушко.

Традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен из-за пандемии коронавируса. Президент России Владимир Путин объявил о переносе торжества на 24 июня.

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