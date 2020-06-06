В Азербайджане установлен новый рекорд по числу заболевших COVID за сутки — выявлено 379 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 153. Об этом сообщает Оперштаб.

Два пациента с коронавирусом (1941 г.р. и 1956 г.р.) скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 7239 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 4024 человека вылечились, 84 скончались, 3131 продолжает лечение в больницах особого режима. Состояние 72 из них оценивается как тяжелое, 86 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.

За минувший период проведено 334 863 теста на коронавирус.

Minval.az