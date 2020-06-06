Государства, входящие в Большую двадцатку и приглашенные страны обязались выделить более $21 млрд на борьбу с коронавирусом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу, 6 июня, на сайте G20.

«G20 совместно с приглашенными странами координирует глобальные усилия по поддержке борьбы с пандемией COVID-19. На сегодняшний день члены G20 и приглашенные страны обязались выделить более $21 млрд на поддержку финансирования глобального здравоохранения», — говорится в заявлении.

Эти средства направят на диагностику, разработку вакцин, лечение, а также на исследования и разработки.

Minval.az