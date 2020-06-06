Председатель Bысшего духовного управления мусульман Грузии шейх Миртаг Асадов находится на опросе, — об этом сообщили в Службе госбезопасности (СГБ) Грузии. Как заявляют в ведомстве, опрос Асадова проводится в рамках расследования, начатого по факту расовой дискриминации.

Департамент государственной безопасности СГБ проводит расследование по факту расовой дискриминации, то есть деяния, совершенного с целью разжигания национальной или расовой вражды или розни, унижения национальной чести и достоинства, а также прямого или косвенного ограничения прав человека по признаку расы, цвета кожи, национальной или этнической принадлежности, либо предоставление человеку преимущества по тому же признаку, чем существенным образом ущемляются права человека, по «а» подпункту 3-й части статьи 1421 УК Грузии. По сведениям СГБ, согласно оперативной информации, существуют группы лиц и ряд граждан, которые пытаются внести раздор между этническими грузинами и азербайджанцами в регионах Квемо (Нижнем) Картли и Кахетии.

Minval.az