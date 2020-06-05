Умер один из участников легендарной азербайджанской команды КВН «Парни из Баку» Рауф Аскаров. Об этом сообщил в своем «Фейсбуке» заслуженный артист Вадо Коровин.

(на фото крайний слева)

По его словам, причиной смерти Аскарова стал инсульт.

Minval.az