Умер один из участников легендарной азербайджанской команды КВН «Парни из Баку» Рауф Аскаров. Об этом сообщил в своем «Фейсбуке» заслуженный артист Вадо Коровин.(на фото крайний слева)
По его словам, причиной смерти Аскарова стал инсульт.
Умер один из участников легендарной азербайджанской команды КВН «Парни из Баку» Рауф Аскаров. Об этом сообщил в своем «Фейсбуке» заслуженный артист Вадо Коровин.(на фото крайний слева)
По его словам, причиной смерти Аскарова стал инсульт.
Дата: 2020/06/05 16:35
Раздел: Life-style, Азербайджан
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