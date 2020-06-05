Американская газета New York Times заявила, что главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян на фоне массовых протестов в США распространила в социальных сетях откровенно расистское сообщение.

Ранее житель Миннеаполиса афроамериканец Джордж Флойд умер при задержании полицейскими. После его гибели в США начались массовые акции протеста, которые переросли в беспорядки и погромы.

По мнению автора статьи в американской газете, симпатии к полиции «иногда принимают уродливый оборот».

«Маргарита Симоньян распространила в социальных сетях откровенно расистское сообщение, в котором говорилось, что протестующие являются наркоманами и преступниками», — пишет издание.

В статье подчеркивается, что сочащееся сарказмом сообщение было подано, как заявление в поддержку «негров Миннесоты».

«Оно призывало протестующих копировать тактику украинцев, которые под аплодисменты Вашингтона вышли на улицы в 2014 году, чтобы свергнуть своего прокремлевского президента», — пишет журналист издания.

По данным газеты «Взгляд», речь идет о перепосте сообщения Telegram-канала «Русский тарантас», который ведет военный корреспондент «Комсомольской правды». В нем он «в шутку» дает протестующим в США «инструкции», как действовать во время Майдана.

Minval.az