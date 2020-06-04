Азербайджанская община Нагорного Карабаха опубликовала новый сюжет, посвященный карабахскому конфликту.
Азербайджанская община Нагорного Карабаха опубликовала новый сюжет, посвященный карабахскому конфликту.
Дата: 2020/06/04 17:55
Раздел: Азербайджан, Видео
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«У нас достаточное количество коек, открываются модульные больницы. Поэтому нет необходимости использовать школы в качестве больниц».
«Использование личного транспорта не разрешается. При наличии возможности структуры могут организовать перевозку своих работников.
Перевозка пассажиров в метро будет временно прекращена.
«В больницах особого режима предусмотрено 5 тысяч коек, а в больницах модульного типа 2 тысячи коек».
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