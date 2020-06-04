Согласно утвержденному Министром обороны плану боевой подготовки на 2020-й год,в Азербайджанской Армии проводится соревнование на звание «Лучшая мотострелковая рота».

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В ходе соревнований проверяется подготовка личного состава мотострелковых подразделений по вождению боевых машин, повышаются знания и способности, а также совершенствуются боевые навыки экипажей.

Военнослужащие успешно сдают зачеты по вождению, стрельбе, физической подготовке и другим занятиям, а также точно, своевременно и правильно выполняют поставленные задачи.





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