Парадный расчет в составе 75 военнослужащих Азербайджанской Армии представит нашу страну на военном параде, посвященном 75-летию Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня в Москве.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

На параде состоится торжественный марш наших военнослужащих с оружием, произведенным в нашей стране.

Делегация во главе с Министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым примет участие в церемонии в качестве гостя.

Minval.az