Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, способен поражать не только человека, но и домашних животных, говорится в материале, подготовленном специалистами подведомственных Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» и ФГБУ «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов». Об этом сообщает РБК.

Ученые отмечают, что COVID-19 могут заражаться и самые популярные домашние питомцы — собаки и кошки. Но если собаки, как правило, переносят болезнь легко, без явных симптомов, то у кошек проявлялись признаки острой респираторной инфекции.

«В частности, у животного фиксировали повышенную температуру, кашель, чихание, истечения из носовой полости и глаз. У отдельных животных наблюдались признаки острой кишечной инфекции, сопровождавшейся рвотой и диареей», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), фактов заражения людей COVID-19 от собак и кошек пока не выявлено, нет и доказательств возможности такого заражения. Однако возможность передачи COVID-19 воздушно-капельным путем от одной кошки к другой учеными подтверждена, поэтому в Россельхознадзоре рекомендуют исключить тесные контакты между домашними животными в тех местах, где выявлено много случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Кроме того, ведомство советует сократить контакты с домашним любимцем тем, кто сам заболел COVID-19. В частности, рекомендуется, чтобы больной человек не кормил животное и не ухаживал за ним, не гладил кошку или собаку и не давал той лизать себе руки и т.д.

Необходимости в массовом тестировании домашних животных на COVID-19 в Россельхознадзоре не видят, однако рекомендуют проверять кошек и собак, тесно контактировавших с больным либо проявляющих клинические признаки респираторного заболевания.

«Решение о тестировании животных принимается представителями государственной ветеринарной службы субъекта РФ или владельцем животного после консультации с ветеринарным врачом», — говорится в сообщении ведомства.

Для проверки животных на COVID-19 используются разработанные учеными Россельхознадзора тест-системы, выявляющие вирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Животное, у которого подтверждено заболевание, должно быть изолировано, ему назначается противовирусное и симптоматическое лечение вплоть до выздоровления.

Minval.az