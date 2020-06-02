В Азербайджане выявлено 273 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 56 человек.

Об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

Три пациента с коронавирусом (1943 г.р., 1954 г.р. и 1956 г.р.) скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 5935 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 3564 человека вылечились, 71 скончался, 2300 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 50 из них оценивается как тяжелое, 73 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.

За минувший период проведен 309 901 тест на коронавирус.

Minval.az