В Азербайджане выявлено еще 168 случаев заражения коронавирусом, 80 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

Пять пациентов с коронавирусом (1940 г.р., 1952 г.р., 1955 г.р., 1959 г.р. и 1962 г.р.) скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 5662 факта заражения коронавирусной инфекцией. 3508 человек вылечились, 68 скончались, 2086 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 55 из них оценивается как тяжелое, 69 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.

За минувший период проведено 302 933 теста на коронавирус.

Minval.az