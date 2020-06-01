Группа лиц попыталась провести акцию перед Министерством образования вопреки правилам особого карантинного режима без согласования с соответствующими органами исполнительной власти.

Как сообщили АПА в пресс-службе Главного управления полиции города Баку, сотрудники полиции, несущие службу на территории, предотвратили попытку провести акцию, которая сопровождалась нарушением требований социальной дистанции, существующих превентивных мер в общественном месте.

Задержаны 7 человек. В отношении шести из них в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных проступках составлены протоколы. Материалы, собранные в отношении организатора акции, направлены в районный суд.

Minval.az