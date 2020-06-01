В Беларуси по состоянию на 1 июня зарегистрировано 43 тыс. 403 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения в понедельник.

Прирост за последние сутки составил 847 человек.

«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 240 (на 31 мая — 235) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», — проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 1 июня выздоровели и выписаны 18 тыс. 776 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 31 мая — 18 514).

Кроме того, по данным Минздрава, всего было проведено 553 тыс. 377 тестов на коронавирусную инфекцию.

Minval.az