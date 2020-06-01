Румынский премьер-министр Людовик Орбан заплатил штраф за нарушение коронавирусных ограничений. Об этом сообщает портал Euractiv.

Главу правительства оштрафовали на три тысячи лей (примерно 617 евро). Орбана обвинили в том, что он не носил маску, находясь в окружении других людей, и курил в помещении. «Премьер-министр признал нарушение правил и рассказал, что совершил проступок ненамеренно. (…) правила должны соблюдаться всеми гражданами, независимо от их положения. Если закон нарушается, следует применить санкции», — подчеркнул он.

Об этом стало известно после того, как в сети распространились фотографии, сделанные 25 мая, в день рождения Орбана. На них запечатлен курящий премьер и другие министры, сидящие в его кабинете. Как минимум пять человек находились в одном помещении без масок — те лежат на столе.

15 мая в Румынии закончился режим чрезвычайного положения. После этого правительство Орбана установило «режим повышенной опасности», который должен продлиться еще 30 дней. Он означает, что все граждане обязаны носить маски в общественном транспорте и других общественных местах. В стране также запрещено курить в помещениях.

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