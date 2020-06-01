Ушедшая в порно актриса Мейтленд Уорд раскрыла размер заработка, который она получает во время карантина. В интервью The Ringer звезда детского сериала «Парень познает мир» рассказала, что получает деньги от продажи откровенных фото и видео.

По словам Уорд, фанаты, которые подписаны на ее аккаунт в сервисе OnlyFans, ежемесячно вносят определенную сумму, а актриса дает им доступ к снимкам и роликам порнографического характера. К середине апреля у нее набралось уже более 15 тысяч подписчиков, и каждый платит ей по 7,99 доллара в месяц. Таким образом Уорд зарабатывает около 120 тысяч долларов в месяц.

Уорд подчеркнула, что пандемия коронавируса лишь увеличила аудиторию пользователей OnlyFans. По ее словам, за последние пару месяцев все больше мужчин стали заинтересованы в приватных беседах, а не только в откровенных фото и видео. Также актриса регулярно проводит особые трансляции для подписчиков. В одной из них она голой готовила печенье.

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