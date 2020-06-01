В американском Чикаго за последние три дня произошли несколько инцидентов со стрельбой, в которых погибли 16 человек, еще по меньшей мере 30 ранены. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию.

Отмечается, что последний инцидент был зафиксирован в воскресенье днем.

В настоящий момент в Чикаго действует комендантский час, введенный из-за протестов, вспыхнувших после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полицейского. Кроме того, мэр города Лори Лайтфут заявила в воскресенье, что в городе будут задействованы силы Национальной гвардии.

По последним данным, массовые протесты, вызванные смертью при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, охватили почти 150 американских городов, 21 штат задействовал Нацгвардию.

Minval.az