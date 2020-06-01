В Азербайджане несколько человек пытаются сформировать у населения мнение о том, что они – преемники АДР.

Об этом сегодня на первом заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса сказал депутат Сиявуш Новрузов.

«О какой преемственности могла бы идти речь, если нынешний Азербайджан не был бы таким развитым, известным и влиятельным государством в мире? Именно мы являемся преемниками АДР, а они – предатели родины, которые, объединившись с армянским лобби, пытаются очернить Азербайджан. Мы должны формировать свое мнение в правильном направлении. На сегодняшний день Ильхам Алиев является в то же время президентом Демократической республики», — передает слова Новрузова АПА.

Minval.az