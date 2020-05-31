В Азербайджане выявлено еще 248 случаев заражения коронавирусом, 101 человек вылечился, два человека умерли.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

Результаты анализов на коронавирус, взятые у граждан 1956 г.р. и 1960 г.р., оказались положительными, они скончались.

На сегодняшний день в нашей стране выявлено 5494 факта заражения коронавирусной инфекцией. 3428 человек вылечились, 63 человека умерли, 2003 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 56 из них оценивается как тяжелое, 65- средней тяжести, состояние остальных стабильное.

Minval.az