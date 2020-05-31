В Азербайджане возбуждено уголовное дело в связи с незаконными действиями председателя муниципалитета.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре был расследованы поступившие из прокуратуры Масаллинского района материалы о незаконном вывозе земляной массы с земельных участков сельскохозяйственного назначения на территории Аркиван-Косакюль Масаллинского района.

В результате следственно-оперативных мероприятий выявлены основания для подозрения в том, что Анар Раджабов, исполнявший обязанности председателя муниципалитета Аркиван Масаллинского района, нарушив требования Закона Азербайджанской Республики «Об управлении муниципальными землями», злоупотреблял должностными полномочиями, в результате чего в течение 2015-2016 годов с 5 гектаров земельного участка сельскохозяйственного назначения, находящегося в муниципальной собственности, вывозилась земляная масса, тем самым был нанесен ущерб природе в размере 664 тыс. манатов.

Возбуждено уголовное дело по статье 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

В настоящее время в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия.

Minval.az