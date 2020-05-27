Турция продолжает операции против террористов РКК, умело сочетая и политические, и военные «рычаги», включая трансграничные операции. По последним сообщениям, ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов РКК в районе Хакурк на севере Ирака, ликвидированы четыре боевика. В Анкаре дали понять, что продолжат активные операции против террористов в регионе. Новости о ликвидации террористов РКК и разгроме их лагерей и убежищ приходят не только из Ирака, но и из Сирии, продолжаются антитеррористические операции и на юго-востоке самой Турции. Как уверены в военных кругах Турции, угроза террора РКК исчезнет не скоро.

Наконец, в те же дни, когда турецкие ВВС «утюжат» террористов в горах Ирака, центральное правительство Турции отстранило от власти глав муниципалитетов в юго-восточной части страны: Игдыре, Сиирте, Курталане, Байкане и Алтынова. Российские эксперты тут же назвали это «антикурдскими погромами» (?!! — Minval.az) и спешно добавили: «Как правило, это члены прокурдской оппозиционной Демократической партии народов (ДПН), которую официально обвиняют в поддержке названной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана». И вообще, по мнению экспертов, Эрдоган и его АКР повели себя в курдском вопросе ну совершенно неправильно, он, оказывается, «упустил исторические шансы выстроить с участием курдов унитарное государство» и т.д., и теперь на «курдском факторе» против него будут играть и Европа, и США. Но самое интересное — возможное «отношение к происходящему России». Где есть мнение, что «курды, которые способны с выгодой для себя использовать войну в Сирии, планируют фрагментировать все те государства, в которых проживают — то есть Ирак, Иран, Турцию, Сирию, Азербайджан и другие страны Закавказья. Почему Россия должна мешать провалу откровенно русофобских и частично русофобских режимов? Кстати, некоторые западные эксперты предсказывают, что может быть изменено и наименование Азербайджана, вместо него появится «Республика Аран». Пусть появляется. Чем это угрожает Москве? Ведь не нам придется балансировать на лезвии «нож Курдистана»». По сути дела, открыто обозначаются планы использовать «курдскую риторику» для «фрагментации» вне только Турции, но и Азербайджана, который авторы этого комментария отнесли к числу «русофобских режимов». Ответив нечаянно на вопрос, какая страна держит этот самый «нож Курдистана» и против кого намерена это «перышко» вполне по-бандитски использовать.

Вряд ли имеет смысл интересоваться, по каким критериям целые страны записывают в число «русофобов» — понятно, что для этого достаточно уважать международное право, признанные границы и собственную независимость. Важно другое. От мнения отдельно взятого эксперта можно в принципе отмахнуться. Но…

Прежде всего, использовать террор для «раскачки ситуации» в нелюбимой стране — это «классика жанра». Спецслужбы бывшего СССР активно использовали против Турции сначала армянских террористов, затем — ту же РКК, чьи лидеры активно сотрудничали с армянскими «коллегами» и даже не пытались задуматься, что вознамерились слепить «независимый Курдистан» на тех же землях, что и их «друзья» — «Западную Армению». Сегодня СССР уже нет, но курдские террористы активизируются всякий раз, когда у Турции «накаляются» отношения с Москвой. Сегодня о «ноже Курдистана» заговорили после того, как турецкая армия продемонстрировала, на что способны беспилотники «Байрактар», сначала в Сирии, а затем в Ливии. И не только беспилотники, кстати говоря.

Да и попытки разыграть «курдскую карту» против Азербайджана тоже предпринимаются не силами «отдельно взятого» эксперта. Боевиков РКК в Армении стали замечать еще несколько месяцев назад, и учитывая, что границы этой страны контролируют российские «зеленые фуражки», ответ на вопрос, кто и в прямом, и в переносном смысле открыл перед ними двери, очевиден. О том, как профессиональный провокатор и один из соучастников карательной акции 20 января 1990 года в Баку Евгений Примаков «протоптал дорожку к курдам», в Москве начали с благоговением вспоминать еще в ноябре 2019 года, намекая попутно, что существовал, дескать, в Азербайджане «Курдистанский уезд», который, напомним, «выкроили» как раз между Нагорно-Карабахской автономной областью и подаренным Армении Зангезуром. Словом, «поигрывать ножичком» под названием «Курдистан» московские эксперты взялись на показательном фоне.

Здесь, конечно, самое время спросить: что дальше? Новые «вбросы», уже на более высоком уровне? Попытка поставить под вопрос суверенитет Азербайджана над ныне оккупированными Арменией землями? Или же попытки забросить террористов РКК уже в Азербайджан, тем более что у спецслужб Армении, которая известно чей «форпост», уже есть подобный опыт с «Садвалом»?

Это, конечно, версии и предположения. Но зато несомненно другое: любые попытки «играть в ножички», особенно используя в качестве инструмента заведомых террористов, вызовут адекватные ответные меры, и уже не на словах. Террористы РКК, которые пытались скрыться в горах на севере Ирака, после турецкой военной операции вряд ли поделятся интригующими подробностями, но и того, что попало в открытую печать, вполне достаточно для понимания: в этом случае сценарии антитеррористической операции развернутся уже на Южном Кавказе. И вполне вероятно, что это будет совместная операция Азербайджана и Турции.

Так что провокационные «игры в ножички» лучше прекратить до первой крови.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az