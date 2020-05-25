Землетрясение силой 5,6 балла обрушилось на северный остров Новой Зеландии рано утром в понедельник и стало испытанием для самообладания премьер-министра Джасинды Ардерн, которая в это время давала интервью в прямом эфире из здания парламента — новозеландцы называют его «Ульем», сообщает Euronews.

На видео видно, что камера задрожала. Но Ардерн просто посмотрела на потолок и сказала ведущему AM Show Райану Бриджу:

— У нас землетрясение, Райан.

Затем, обращаясь к зрителем, глава правительства с улыбкой добавила:

— Приличный толчок, если вы видите, как предметы двигаются позади меня. «Улей» трясётся немного сильнее обычного.

А на вопрос, может ли она продолжать интервью, Ардерн ответила:

— Да нет, все уже закончилось. С нами все хорошо. Надо мной не висит никаких светильников, так что, мне кажется, я нахожусь в правильном месте.

Эпицентр подземных толчков находился на глубине 37 км в 30 км к северо-западу от города Левин на Северном острове. Жертв и разрушений не было.

Minval.az