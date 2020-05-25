В Санкт-Петербурге погиб российский рэпер Роман Алексеев, известный как Купер. Об этом у себя в Instagram сообщил основатель группы Bad Balance Влад Валов (Мастер Шеff).

По его словам, 43-летний музыкант погиб в результате пожара в собственной квартире в Выборгском районе Петербурга. Вместе с ним погибла его мать Людмила.

Местное издание «Фонтанка» сообщает, что огонь охватил двухкомнатную квартиру на восьмом этаже многоэтажного дома. Очевидцы инцидента наблюдали густой черный дым, выходивший из окон.

Купер в 1990-е годы был участником рэп-группы DA-108. В начале 2000-х он стал выступать в составе Bad Balance. В 2006 году музыкант выпустил сольный альбом «Йа».

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