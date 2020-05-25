В медицинском университете Вены (Австрия) провели успешную операцию по пересадке легкого женщине, зараженной COVID-19.

На фоне коронавируса у 45-летней жительницы Каринтии развилась острая легочная недостаточность, и в течение месяца она дышала с помощью циркуляционного насоса.

Одно легкое было уже не спасти, поэтому врачи решились на трансплантацию, — такой опыт стал первым для Европы и оказался успешным.

По словам главы университетской клиники хирургии Вальтера Клепетко, пациентка чувствует себя отлично, и все органы функционируют хорошо.

В университете настроены оптимистично и рассчитывают в скором времени выписать женщину из больницы. Отмечается, что никаких хронических заболеваний у нее не было.

Minval.az