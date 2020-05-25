Президент Филиппин Родриго Роа Дутерте направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника Азербайджана — Дня Республики.
В письме говорится:
«Ваше превосходительство.
Передаю Вам самые сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики.
Мы присоединяемся к азербайджанскому народу, который торжественно отмечает такие общечеловеческие и дорогие для нас ценности, как независимость, свобода и суверенитет. Пусть этот день станет ценным вкладом в созидание Вашей солидарной, надежной и благополучной страны.
Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем почтении».