Президент Филиппин Родриго Роа Дутерте направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника Азербайджана — Дня Республики.

В письме говорится:

«Ваше превосходительство.

Передаю Вам самые сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики.

Мы присоединяемся к азербайджанскому народу, который торжественно отмечает такие общечеловеческие и дорогие для нас ценности, как независимость, свобода и суверенитет. Пусть этот день станет ценным вкладом в созидание Вашей солидарной, надежной и благополучной страны.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем почтении».

Minval.az