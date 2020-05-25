Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что авторы ложной информации про коронавирус должны нести ответственность по закону. По его мнению, целью фейков является дестабилизация в стране и попытка помешать работе главы государства.

«Они ненавидели и ненавидят Лукашенко … чтобы он споткнулся и упал», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что для авторов фейков «главное — хайпануть», и заверил, что «мы с ними разберемся» и «всех поставим на место».

Глава страны также напомнил о скандале с российскими телевизионщиками, которых лишили аккредитации МИД Беларуси. Он отметил, что РФ на международном уровне требует опровержений от иностранных СМИ за «фальсификации», и задался вопросом: «Зачем же российские каналы у нас это делали?»

Minval.az