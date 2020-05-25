Ученые из Китая продолжат лабораторные исследования коронавируса, чтобы избежать повторения ситуации уже с новым инфекционным заболеванием. Об этом в понедельник, 25 мая, в интервью телеканалу CGTN рассказала вирусолог Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли.

По ее мнению, важно предотвратить возникновение повторной вспышки COVID-19, поэтому стоит продолжить искать ранее не описанные наукой патогены. «Кроме того, мы должны иметь в запасе некоторые лекарства и проявляющие реагенты для профилактики», — заявила она, пояснив, что их суть их деятельности заключается в работе на опережение.

Чжэнли также заявила, что носителями вирусов часто становятся дикие животные. В мире есть большое количество разных летучих мышей — все они являются возможными переносчиками патогенов. «Вирусы, которые мы обнаружили, это на самом деле лишь вершина айсберга. Эти вирусы существуют в природе, считаетесь вы с этим или нет», — сказала она.

«Помимо лабораторных работ для сбора образцов и разработки моделей раннего предупреждения в условиях дикой природы, также требуются ученые из разных областей», — заявила Чжэнли, добавив, что ученым важно взаимодействовать друг с другом, а правительствам разных стран — помогать им в совместной работе. «Наша первоначальная цель международного сотрудничества — служить здоровью всех людей во всем мире, потому что мы знаем, что возникающие инфекционные заболевания не знают границ», — заключила она.

Отмечается, что с момента обнаружения и описания коронавируса в интернете неоднократно появлялись различные версии, что он мог быть искусственно создан в лаборатории Уханьского института вирусологии. В январе институт выступил с опровержением этой информации и назвал данные предположения ложными.

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