Эвакуацию бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера из зоны боевых действий в Ливии провели с помощью семи военно-транспортных самолетов. Об этом сообщает турецкое агентство «Анадолу» со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил Ливии Мухаммеда Кунуну.

По его словам, кроме личного состава, из района Триполи вывезли тяжелое вооружение и боеприпасы. «В аэропорту города Бени-Валид к юго-востоку от столицы Триполи в числе прочих совершил посадку военно-транспортный самолет Ан-32», — заявил Кунуну.

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