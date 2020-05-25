Власти Японии отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса, пишет ТАСС.

Отмечается, что режим продолжал действовать в пяти префектурах: Токио, Канагава, Сайтама, Тиба и Хоккайдо. До этого его отменили в 42 из 47 субъектах.

В Японии коронавирусом заразились 16 550, скончались 820, выздоровели 13 413 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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