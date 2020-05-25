Анимационная студия Pixar выпустила короткометражный мультфильм «Out», главный герой которого является геем. Это первый подобный случай в истории студии, отмечает The New York Times.

Мультфильм вышел 22 мая на стриминговой плафторме Disney+ (Pixar входит в корпорацию Disney). Он длится девять минут. Его главный герой по имени Грег не знает, как сказать родителям о своей ориентации.

«Out» вышла в рамках программы SparkShorts, посвященной экспериментам с новыми техниками анимации и новым подходам к историям. Короткометражку поставил Стивен Клэй Хантер, работавший над мультфильмами Pixar «В поисках Немо» и «ВАЛЛ-И».

ЛГБТ-персонажи уже появлялись в таких проектах Pixar как «История игрушек 4» и «Вперед», но они не были главными героями.

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