Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил мусульман США с окончанием священного месяца Рамазан.

В видеообращении турецкого лидера в адрес мусульманской общины США выражается надежда на укрепление мира, безопасности и стабильности в исламском мире и на международной арене в целом.

«Надеюсь, что нынешний праздник Рамазан станет предвестником периода спокойствия, безопасности и мира для мусульман и всего человечества. Пандемия коронавируса доказала, что ни один регион планеты, нация или государство не могут обезопасить себя все зависимости от уровня развития. Борьба с вызовами, стоящими перед человечеством, а именно: бедностью, терроризмом, исламофобией, ксенофобией, расизмом, миграцией, войнами и конфликтами, а также болезнями, возможна лишь путем международного сотрудничества», — сказал глава турецкого государства.

Эрдоган привлек внимание к кризису миропорядка и неспособности существующей международной системы обеспечить мир, справедливость и безопасность на планете:

«Буквально на прошлой неделе мы стали свидетелями начала реализации нового плана оккупации и незаконной аннексии земель, игнорирующего суверенитет Палестины и нормы международного права. Мы не будем закрывать глаза на попытки определенных кругов превратить палестинские земли в разменную карту. Вновь хочу подчеркнуть, что Иерусалим – священный город трех религий и его статус незыблем. Это черта, за которую никому не дозволено переступать.

В период, когда взоры всего мирового сообщества привлечены к пандемии коронавируса нового типа, продолжается также драма сирийского народа.

В Ливии, главарь незаконных формирований Халифа Хафтар совершает преступления против собственного народа, дестабилизируя ситуацию в стране и регионе.

К сожалению, кровопролитие в Исламском мире продолжалось и в священный для мусульман месяц Рамазан».

Minval.az